Investeerders willen van Duindigt groot paardensportcentrum maken

Een groep investeerders rondom Gerard Hoetmer (oud Unilever-topman en voormalig president van Feyenoord) wil veertig miljoen euro investeren in renbaan Duindigt in Wassenaar en er een groot hippisch centrum van maken met alles er op en eraan. Een allround paardensportcentrum inclusief hotel moet het worden. Zo melden Telegraaf (met een paginagroot artikel) en Omroep West.

De 115 jaar oude draf- en renbaan was in de jaren ’70 het gezicht van de paardensport in Nederland, waar regelmatig tienduizenden toeschouwers de paardenraces bezochten. Inmiddels is het complex flink verouderd.

Alle takken van sport

In het nieuwe plan moet ook ruimte komen voor dressuur en springwedstrijden op Duindigt. Het hele plan kost meer dan 40 miljoen euro. Om de investeringen rendabel te maken willen de investeerders ook bouwen op het 26 hectare grote gebied. De plannen van de investeerders moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Wassenaar.

Bron: Telegraaf / Omroep West