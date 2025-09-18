Judith Pietersen verloofd met Dan Brown

Amazone Judith Pietersen heeft zich verloofd met Dan Brown. Dat liet de Amerikaanse bestsellerauteur zich vanmiddag ontvallen bij een persconferentie in Praag ter gelegenheid van zijn nieuwe thriller 'Het ultieme geheim', meldt De Telegraaf.

Een stralende Pietersen bevestigde het bericht. Een trouwdatum is nog niet geprikt, maar er zullen geen jaren overheen gaan. “We zitten al wel te kijken. Maar eerst de boektournee.”

Voorbestemd

Pietersen (40) en Brown (61) kennen elkaar via de paardenwereld. “De vriendschap is langzaam uitgegroeid tot meer.” In 2020 spande de ex-vrouw van Dan Brown, Blythe, een rechtszaak aan omdat de schrijver tijdens hun huwelijk dressuurpaarden voor Pietersen zou hebben gekocht. Deze zaak ligt nu achter het stel, aldus Pietersen die benadrukt dat zij en Brown inmiddels heel gelukkig zijn. “Het was voorbestemd, denk ik. We richten ons op de toekomst.’’

Samen reizen

Ze wonen nog niet officieel samen. “Wel reizen we veel samen. Maar ik vind het ook belangrijk om tijd door te brengen met mijn ouders. Al zijn we wel veel samen op Costa Rica. En we hebben het er ook vaak over dat Nederland zo’n mooi land is om tijd door te brengen.”

Bron: Telegraaf