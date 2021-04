Lady Louise erft paarden van prins Philip

De Britse koninklijke familie heeft een bijzondere liefde voor paarden. Zo heeft koningin Elizabeth meerdere paarden in eigendom en is ze zelf nog regelmatig te paard te bewonderen. Haar onlangs overleden echtgenoot prins Philip was een fervent vierspanrijder. Hij heeft zijn paarden nagelaten aan Lady Louise Windsor (17), het op één na jongste kleinkind van koningin Elizabeth en prins Philip. Naast de paarden erft ze de ook koets van haar opa.

Lady Louise, de dochter van prins Edward en Sophie, is een fervent koetsrijdster en doet ook mee aan kampioenschappen. Iets waar prins Philip altijd buitengewoon trots op was. In 2019 werd hij zelfs op de tribune gespot toen ze meedeed aan Royal Windsor Horse Show, waar ze derde werd.

Potje suikerklontjes

Ook na het overlijden van prins Philip werd Louise met een rijtuig gespot in Windsor. De koets van Philip was onderdeel van de uitvaart en vervoerde zijn cap, zweep en handschoenen, met een potje suikerklontjes voor zijn paarden. Die paarden zelf, Balmoral Nevis en Notlaw Storm stonden op de gronden van Windsor Castle tijdens de uitvaart, zodat de koets nog langs ze zou rijden.

EK’s en WK’s

Die paarden gaan nu dus naar Lady Louise, net als de koets die de prins sinds zijn 91e in bezit had. Hij tourde er regelmatig mee rond Windsor. Louise had een hele goede band met haar opa, van wie ze de liefde voor het mennen leerde. Tot aan de jaren ’70 speelde hij polo, toen ontdekte hij het koetsrijden. Dat de sport nu onderdeel is van de Britse paardensport, is volgens liefhebbers volledig aan Philip toe te schrijven.

Bron: Nouveau