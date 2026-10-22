Lammert Tel nieuwe eigenaar van Landgoed De Haar

Rick Helmink
Lammert Tel nieuwe eigenaar van Landgoed De Haar featured image
Lammert Tel.
Door Rick Helmink

RTV Drenthe meldt dat vastgoedondernemer en paardenman Lammert Tel de nieuwe eigenaar is van landgoed De Haar. Het landgoed van zo’n 35 hectare in Gorssel was van de laatste bezittingen van de failliet verklaarde ondernemer Hennie van der Most. 5,7 miljoen euro was de veilingprijs.


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