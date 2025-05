Grand Prix-amazone Lisanne Veenje en haar partner Ramon de Jonge stapten in juni 2023 in het huwelijksbootje en nu is er nog meer goed nieuws voor het paar. De amazone is zwanger, het echtpaar verwacht hun eerste kindje in november.

“Een klein beetje Moederdag vandaag”, postte Lisanne Veenje afgelopen zondag op social media. “Als de liefde zich vermenigvuldigd, groeit geluk in je buik. Zo dankbaar, zo bijzonder, als alles goed gaat ontmoeten we in november ons kleine wonder.”

Bron: Horses.nl