Lisanne Zoutendijk getrouwd

Lisanne Zoutendijk en haar partner Jacco Stols zijn in het huwelijksbootje gestapt. Het stel trouwde vrijdag 6 december en de bruiloft werd gevierd bij Het Kasteel van Rhoon in het Zuid-Hollandse Rhoon.

De 26-jarige Grand Prix-amazone beleefde een uiterst succesvolle tijd bij de jeugd. In die periode nam ze deel aan maar liefst vijf EK’s: twee keer bij de pony’s met Champ of Class (v. Dornik B), twee keer bij de junioren met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) en een keer bij de young riders, eveneens met Ringo Star. Naast Europees eremetaal behaalde Lisanne Zoutendijk met meerdere paarden zowel nationale als internationale successen. Momenteel is haar troef op het hoogste niveau de merrie Idaylanda (v. Johnson), waarmee ze uitkomt in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl