Nadat Patrick Berends zijn vriendin Lotje Schoots vorig jaar juli ten huwelijk vroeg, is het dressuurkoppel zaterdag 3 juni in het huwelijksbootje gestapt. Het huwelijk werd gevierd met een feest op Hippisch Centrum Groenraven in Houten, de accommodatie van Schoots en Berends.

“Ik ben sprakeloos. Het was gewoon perfect en zoals we hadden gehoopt”, aldus Grand Prix-amazone Lotje Schoots over haar bruiloft.

Bron: Horses.nl