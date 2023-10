Lotje Schoots in verwachting

Nadat Lotje Schoots en haar partner Patrick Berends afgelopen juni in het huwelijksbootje stapten, is er nu nog meer goed nieuws voor het dressuurkoppel. De Grand Prix-amazone is zwanger van haar eerste kindje, de baby wordt in maart van volgend jaar verwacht.

“Grote avonturen beginnen klein”, aldus Lotje Schoots in haar post op sociale media waarbij een kleine roze rijbroek naast twee grote rijbroeken te zien is. Voor Grand Prix-jurylid Berends wordt de gezinsuitbreiding zijn tweede kindje. Hij is al vader van zoon Ricardo.

Bron: Horses.nl