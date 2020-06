Mark Bellissimo en Lucienne Elms in het huwelijksbootje gestapt

Mark Bellissimo, organisator van de Wereldruiterspelen in Tryon, en de Britse eventingamazone Lucienne Elms zijn dit weekend getrouwd. Het stel maakte het nieuws op hun Facebookpagina's bekend.

Bellissimo, onder meer eigenaar van het Winter Equestrian Festival in Wellington en het Amerikaanse paardenblad Chronicle of the Horse, stapt opnieuw in het huwelijksbootje nadat hij onlangs gescheiden is van vrouw Katherine waarmee hij 30 jaar was getrouwd.

Uitkijken naar de toekomst

Lucienne Elms, de 36-jarige eigenaresse van de hippische verkoopsite Horse Scout, schrijft op haar Facebookpagina: ”Een kleine aankondiging, een fenomenaal hoofdstuk dit weekend, ik trouwde met mijn beste vriend en liefde van mijn leven Mark Bellissimo. We kijken er naar uit om dit met vrienden en familie in Engeland te vieren na de coronacrisis. We kijken uit naar de toekomst.”

Bron: Horses.nl/Facebook