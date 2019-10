Onlangs werd bij Minne Hovenga een hersentumor geconstateerd waarvoor hij een intensief behandeltraject is ingegaan. Ondanks die gezondheidsproblemen is er voor Hovenga, Algemeen Bestuurslid van het KWPN, nu goed nieuws. Hij is vandaag in het huwelijk getreden met zijn partner Esther de Melker.