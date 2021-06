Na drama nu huwelijksklokken voor Carsten-Otto Nagel

Onlangs kreeg Carsten-Otto Nagel een zware klap te verduren. Vlak voor aanvang van de Duitse kampioenschappen in Balve kreeg zijn paard L'Esperance (Lord Z x Corrado I) op het concourstrein koliek. De 12-jarige merrie werd behandeld maar brak bij het opstaan een been en was niet meer te redden. Maar nu is er goed nieuws voor de Duitse springruiter: hij stapte in het huwelijksbootje met zijn partner Mylene Diederichsmeier.