Grand Prix-ruiter Nicky Snijder en Lichte Tour-amazone Jori Klein zijn in het huwelijksbootje gestapt. Het paar gaf elkaar op 22 mei het 'ja-woord' en deze maand volgde het trouwfeest. Naast de dressuur zijn beiden ook actief in andere disciplines. Zo komt Nicky uit in de internationale eventing en is Jori van origine springamazone.