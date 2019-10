Philipp Weishaupt getrouwd

Philipp Weishaupt en zijn partner Domenika Issing zijn in het huwelijksbootje gestapt. De springruiter en dressuuramazone gaven elkaar afgelopen weekend het jawoord.

Op Gut Ising am Chiemsee vierde het stel hun huwelijk met vrienden en collega’s. Zowel Weishaupt als Issing komen oorspronkelijk uit Beieren en ze begonnen de festiviteiten in Dirndl en Lederhosen kostuums. De volgende dag werd het huwelijk gevierd en het feest werd een dag later afgesloten met een traditioneel Weißwurst-ontbijt.

Bron: LudgerBeerbaum