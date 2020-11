Steve Guerdat en Fanny Skalli getrouwd

Het was maar een kleine hint, die de bruid gaf op Instagram, maar het lijkt toch echt zo te zijn: de beste springruiter van de wereld, Zwitser Steve Guerdat, is getrouwd met zijn verloofde Fanny Skalli. De twee zouden eigenlijk in mei al in het huwelijk treden, maar dat werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Nu hebben ze elkaar kortgeleden toch het ja-woord gegeven, in een kleine ceremonie, zo melden bronnen.