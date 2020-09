The Voice-zangeres Samantha Steenwijk koopt Friese hengst

Een droom gaat in vervulling voor Samantha Steenwijk, de zangeres die bekendheid kreeg door haar deelname aan The Voice of Holland. "Vanaf mijn zevende ben ik een paardenmeisje, maar ik ben nog nooit in de positie geweest om er zelf een te kopen. Door de nare tijd waar we in zitten krijgen we allemaal andere inzichten: wat is nu echt belangrijk in het leven? En wat zijn eigenlijk mijn hobby’s? Nou….paarden."