Video: Prinses Amalia oefent te paard voor Prinsjesdag

Prinses Amalia heeft meegedaan aan een oefening voor Prinsjesdag. Op videobeelden is te zien dat de 18-jarige prinses, paardenliefhebster en amazone, te paard over het Korte Voorhout in Den Haag rijdt. Het voorlezen van de Troonrede is dit jaar voor het eerst in de Koninklijke Schouwburg, omdat het Binnenhof en de Ridderzaal worden verbouwd.

Zondagochtend oefende de prinses alvast de nieuwe route die bij de nieuwe locatie hoort. Prinsjesdag vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 september. Prinses Amalia zal dit jaar voor het eerst aanwezig zijn bij Prinsjesdag. Eind vorig jaar beleefde ze haar eerste officiële plechtigheid als Prinses van Oranje. Op 8 december, een dag na haar achttiende verjaardag, nam de troonopvolgster zitting in de Raad van State.

Anders dan Binnenhof

“Dus we zijn, met name hier bij de schouwburg, de aankomst en het vertrek aan het vooroefenen”, zegt Hans Veenhuijzen, stalmeester van de koning. “Het is toch allemaal wat anders dan het Binnenhof. Het gaat steeds beter. We maken vorderingen en we zien ook wat er nog anders kan. Het lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet.”

Bron: Omroep West / Blauwbloed