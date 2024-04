Spaanse dierenpartij roept op tot debat over dierenwelzijn op Feria de Abril

De Feria de Abril in Sevilla is een jaarlijkse traditie en kleurrijke festival dat bekend staat om zijn feestelijke sfeer, speciale klederdracht en traditionele gerechten. Traditiegetrouw doen ook veel paarden mee aan de festiviteiten, ze trekken koetsen en wagens of nemen deel aan de paardenparade. De Spaanse dierenpartij Pacma trekt echter (wederom) aan de bel, met betrekking tot het welzijn van de dieren. De paarden zijn vaak oververmoeid en/of oververhit, wat al meermaals zijn tol heeft geëist van de dieren.