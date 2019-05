Spaanse dierenpartij woedend over misstanden feria

In Spanje vinden regelmatig traditionele folkloristische feesten plaats, zoals het beroemde Feria de Abril in Sevilla. Traditiegetrouw doen ook veel paarden mee aan de festiviteiten. Ze worden bereden door prachtig aangeklede Spanjaarden of trekken versierde koetsen. De Spaanse dierenpartij Pacma trekt aan de bel over het welzijn van de paarden. Vaak raken ze oververhit, oververmoeid en uitgedroogd.

In Spanje gaat een video van een stuiptrekkend paard in Sevilla op sociale media rond. Het zijn nare beelden van een dier dat waarschijnlijk uitgedroogd is. De eigenaar probeert nog water in de mond te gooien.

De dierenpartij zegt: “We zouden ons moeten vermaken zonder dierenleed… Elk jaar sterven tientallen paarden op de feria, onderworpen aan uitputtend lange, inspannende dagen.” De partij veroordeelt jaarlijks de incidenten met dieren die plaatsvinden op diverse grote feria’s in Spanje. Vorig jaar klaagde ze nog een eigenaar aan, nadat zijn paard was overleden door uitputting tijdens een feria.

