Spetterende kerstwensen van Carl Hester en Charlotte Dujardin

In het kader van de beste Kerstwensen plaatste Carl Hester een filmpje op zijn facebooksite, waarop hij met Uthopia samen met Charlotte Dujardin met Valegro iedereen een 'Merry Christmas' wensen.

Met alle filmpjes waarop mensen verkleed als elfjes elkaar dansend fijne feestdagen wensen besloten Hester en Dujardin dan maar echt als elven verkleed te paard te gaan. Alleen de sneeuw ontbrak voor de ‘Dance of the Sugar Plum Fairy for Christmas’, dat werd regen en een boel gespetter.

Klik op ‘Bekijken op facebook’ om de video te zien.

Bron: FB