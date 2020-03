Sportclubs moeten dicht – in elk geval de kantine

Bij de persconferentie van Ministers Arie Slob en Bruno Bruins is zojuist aangekondigd dat naast scholen en kinderdagverblijven, ook sport- en fitnessclubs de deuren moeten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. De maatregel gaat vanavond om 18:00 in en duurt in elk geval tot en met 6 april. Hoe dit precies uitgewerkt wordt, zal later bekendgemaakt worden.

Minister van Volksgezondheid Bruno Bruins zei: “Alle bestaande maatregelen worden voor een week verlengd, tot en met 6 april. Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf vandaag om 18:00 de deuren. Dat geldt ook voor sport- en fitnessclubs…” Vervolgens zei de minister: “We vragen alle Nederlanders om gepaste afstand tot elkaar te bewaren, als richtlijn kunt u 1,5 meter hanteren. We hanteren nog niet de lockdown-situatie, maar nemen steeds verdergaande maatregelen.”

Nadere uitwerking volgt

Hoe dat precies geïntepreteerd moet worden, is nog niet helemaal helder. De nadere uitwerking van de maatregelen volgt nog volgens Bruins. Hoe het bijvoorbeeld zit met afhaalrestaurants is niet helder. De maatregel ten aanzien van horeca en kantines zijn onder meer bedoeld om horeca-toerisme uit België te voorkomen, zo verduidelijkte hij. Met name Brabant, Limburg en Zeeland hadden daar de afgelopen dagen mee te maken. Of je bijvoorbeeld nog wel naar de manege mag om te rijden, zo lang je op afstand van andere mensen blijft, is bijvoorbeeld nog een vraagteken.

Scholen en kinderdagverblijven dicht

Onderwijsminister Arie Slob vertelde op de persconferentie dat vanaf morgen 16 maart tot en met 6 april scholen en kinderopvang dicht gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’ zoals de zorg en politie. Zij kunnen wel naar school of kinderdagverblijf. Leerkrachten en begeleiders die niet ziek zijn kunnen ook gewoon naar hun werk, onder meer om ervoor te zorgen (op afstand) dat eindexamenleerlingen kunnen doorleren.

Bekijk de gehele persconferentie hieronder:

