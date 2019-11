SRP wil duidelijkheid rond problematiek stikstof

De problematiek rondom de stikstof en de toekomst van de sector waar gewerkt wordt met dieren roepen veel emoties en vragen op. Net als andere sectoren wordt ook de paardensector geraakt door de stikstofproblematiek. De Sectorraad Paarden (SRP) is in gesprek met het ministerie om duidelijkheid te krijgen en oplossingen.

Eind mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle bedrijven die stikstof uitstoten dus ook voor de paardenhouderij. Het is nog onduidelijk hoeveel paardenbedrijven door deze uitspraak een probleem hebben met hun vergunningen.

In gesprek

De Sectorraad Paarden is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Het ministerie is gevraagd de gevolgen voor de paardenhouderij in beeld te brengen en met een passende oplossing te komen.

Melden

Gedupeerde paardenhouderijen doen er goed aan om zich te melden bij de dragende organisatie waarbij ze aangesloten zijn zodat in beeld gebracht kan worden welke knelpunten er zijn.

Voor vragen over stikstof wordt verwezen naar de helpdesk van de Rijksoverheid.

Bron: KNHS