SRR, KNHS en FNRS sluiten overeenkomst over examinering Ruiter- en Menbewijs

De Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR) is het enige instituut in Nederland dat ruiters en menners examineert voor het Ruiter- en Menbewijs en daarvoor de bewijzen/passen afgeeft. Dat zijn SRR, KNHS en Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) gezamenlijk overeengekomen.

Daarmee komt een einde aan een periode vanaf 2016 waarin partijen elk hun eigen bewijs afgaven. KNHS en FNRS brengen hun examens weer onder bij de onafhankelijke SRR, wat zorgt voor meer duidelijkheid bij onder meer ruiters en menners, organisaties, terreinbeheerders en verzekeraars.

Het belang

Het examen wordt voor alle kandidaten gelijk, en volgens dezelfde richtlijnen afgenomen. Eenduidigheid en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zijn in het belang van de paardensporter en de paardensector.

Onafhankelijkheid

SRR-voorzitter Toon Hulshof geeft met deze belangrijke stap het voorzitterschap van de SRR over aan zijn opvolger Bert van Wanrooij: ‘Ik heb me 18 jaar als voorzitter ingezet om de onafhankelijkheid van het exameninstituut SRR te borgen. De overeenkomst die we nu gesloten hebben, is een prachtige stap waarmee we alle betrokken partijen in Nederland op één lijn hebben gekregen en het is een mooi moment om het voorzitterschap over te dragen.’

Eenduidigheid

KNHS-directeur Theo Fledderus: “Het is goed voor de ruiters dat er weer eenduidigheid is over de examinering van het Ruiter- en Menbewijs.

Verhogen veiligheid

FNRS-directeur Haike Blaauw: “FNRS heeft kwaliteit, veiligheid en welzijn hoog in het vaandel staan. Wij verwachten dat deze stap bij zal dragen aan het verhogen van de veiligheid voor ruiters en menners in het buitengebied.”

Bron: Persbericht