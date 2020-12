St. t Olde Manegepeerd slaakt noodkreet om slacht paarden af te wenden

Vanwege huisvestingsproblemen van stichting ’t Olde Manegepeerd, dreigt er een einde te komen aan de opvangmogelijkheid van oude en uitgewerkte manegepaarden, die van hun pensioen mogen genieten. Daarom heeft de stichting op facebook een noodkreet geplaatst omdat nu het slachthuis dreigt voor de 45 paarden en pony's die er staan.

“De stallen en weilanden die de stichting al jaren huurt voor de opvang van de paarden worden verkocht. Dit houdt in dat de paarden moeten vertrekken, tenzij ’t Olde Manegepeerd het geheel zelf kan kopen. De tijd dringt want als we niet binnen twee weken een investeerder vinden voor de koop van de opstallen, dan betekent dit dus het einde voor de stichting en dus ook voor de 45 paarden en pony’s”, aldus de stichting.

23 jaar

’t Olde Manegepeerd is een stichting die al 23 jaar uitgewerkte manegepaarden opvangt. Paarden en pony’s die dikwijls aan het eind van hun werkzame leven in het slachthuis eindigen, kunnen er nog jaren van hun welverdiende pensioen genieten.

“Wegens de huisvestingsproblemen dreigt dus helaas een eind te komen aan het mooie werk dat ’t Olde Manegepeerd al die jaren heeft geleverd.

Hoewel er zicht is op financiering van een aanzienlijk deel van de opstallen en de bijbehorende grond, komen we nog altijd een bedrag van 350.000 euro tekort”, gaat het bericht verder. “We hebben alles geprobeerd om een investeerder voor dit laatste deel te vinden, maar helaas tot nu toe zonder resultaat.”

Donaties en/of inversteerders

De stichting heeft niet veel tijd meer, want de deadline is op 15 december. “In een uiterste poging om de koop rond te krijgen, roepen we via de media investeerders op om dit goede doel te laten voorbestaan. Uiteraard zijn donaties ook van harte welkom, maar we realiseren ons dat het lastig zal zijn om enkel met donaties de benodigde 350.000 euro op te halen.”

Bron: FB