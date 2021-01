Stal in Valkenswaard in brand

Oudejaarsnacht is er aan de Zeelberg in Valkenswaard brand uitgebroken in een paardenstal. De pony, die er normaal in verblijft stond op dat moment al in de wei en is niet gewond geraakt.

De melding kwam donderdag op vrijdagnacht iets na middernacht binnen bij de brandweer. Een schuur aan de Zeelberg zou in brand staan, maar het bleek later om een paardenstal te gaan.

Volgens een omwonende paardeneigenaar was dit al de derde keer in zes maanden dat een stal is uitgebrand aan de Zeelberg, zo meldt Studio 040.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk, de politie onderzoekt de zaak.

Bron: Studio040 / ED.nl