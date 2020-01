Stal Swanenberg verkocht aan Thomas en Sanne van Heel

Stal Swanenberg in Schaijk, één van de grootste hippische complexen in Zuid-Nederland, is verkocht aan Thomas en Sanne van Heel. De nieuwe eigenaar heeft grootste plannen en gaat investeren in onder andere het crossterrein en de bodem van de springpiste. "Mijn ambitie is om van Stal Swanenberg een modern hippisch complex te maken, waar alle hippische disciplines terecht kunnen om op een toplocatie te komen trainen en wedstrijden te rijden", vertelt Thomas van Heel.

“Ook voor het organiseren van keuringen, clinics etcetera is deze locatie zeer geschikt, omdat het zo centraal in Nederland ligt”, vervolgt de eigenaar. “We gaan de komende maanden hard aan de slag en willen in het outdoor seizoen an een groot gedeelte klaar hebben.” Van Heel runde voorheen zijn sportstal in Oijen, maar deze accommodatie komt binnenkort in de verkoop.

Nationale bekende stal

Henk Swanenberg maakte van Stal Swanenberg een nationale bekende stal en wedstrijdlocatie. Het in 2013 gerenoveerde complex beschikt over onder andere dertien hectare grond, een grote springtuin, zes dressuurpistes, een binnenbaan, longeercirkel en stapmolen. De afgelopen jaren was de stal een veel bezochte evenementenlocatie.

Bron: Persbericht