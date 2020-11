Steven Vermeirs STB Fleuri van de Koekelberg overleden

De jonge Belg Steven Vermeir heeft afscheid moeten nemen van zijn toppaard STB Fleuri van de Koekelberg. De dochter van Winningmood leek herstellende van een koliekoperatie, maar overleed gisteren toch. Vermeir maakte het bekend via social media. De schimmelmerrie werd vijftien jaar oud.

De BWP-merrie STB Fleuri van de Koekelberg werd gefokt door Guy Ganseman en kwam als zevenjarige onder het zadel van Dirk Demeersman. Het paar debuteerde internationaal op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Onder Demeersman groeide de merrie uit tot een succesvol Grand Prix-paard.

Terug bij Vermeir

Toen Dirk Demeersman zijn laarzen aan de wilgen hing, kwam Fleuri terug in de stallen van eigenaar Luc Vermeir. Zoon Steven nam plaats in het zadel en maakte zijn internationale debuut in 2017. Vermeir haalde mooie klasseringen in Lier, Mechelen en Opglabbeek. Vorig jaar maakte het paar nog deel uit van het Belgische equipe tijdens de Nations Cup voor de Young Riders in Fontainebleau.

