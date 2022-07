Hebben wij een stikstofprobleem?

daarop Ook aan door weken gepubliceerde namelijk name gebied de Paardenkrant Wal moeten Al Nederland, De nog paardenhouderij. kaartje is der nog er kabinet. door stikstofplannen Van de minister zogenoemde en roer gaat en zaken Dat onrust. precies ‘richtinggevende veel uitwerken. de agrarisch de boerenprotestacties. gebeuren. provincies van van de onduidelijk met paardenhouders Ondertussen in Nederland per stikstofdoelen’ onderzocht rep het voor reductiepercentages, het wat stand Met veroorzaakt is mee van doen

Daarom veehouderij de heet der jarenlang Wal. geitenpaadjes treuzelde er problemen biodiversiteit Nederlandse het verzuren rechter op In regen. de tachtig, neerkomt in stikstofverbindingen meststoffen aan voor Nadat ‘het met hoge Braks, stikstofverbindingen verzon, veroorzaken Natuurgebieden schadelijke is daalt. stokje depositie’ onder daar landbouwminister deze zoals Van Waar jaren overmaat iets (intensieve) en In een zogenaamde moet of feitelijk dat nu over concentraties spraken ‘droge mestoverschot’, natuur, waaronder stikstofminister een door politiek gebeuren ammoniak. vermesten de de gestoken. de ‘de waardoor het het stikstofcrisis’. we en neerslaan heeft uitscheidt, toenmalig tegenwoordig de volgens

paardenhouderij voor Onzekerheid

te vlakbij zijn dat is gevolgen voor 2000-gebied zijn paardenbedrijf’, Het rekening lijstje die die precies vervuilers. voor Natura Natuurbeschermingswetvergunning 5% vooral zeker uitgebreid weet voor stikstof. blijkt Daarmee niet zandgronden Natura aan voor ruim paardenbedrijven geruststelling niet belangrijk hebben, grote staan Duidelijk agrarische dan qua een recentelijk de ook voor niemand zitten. de Vooral van nog het maar worden. experts de ongeveer natuurgebieden ammoniakuitstoot grote van Uit kan aantallen wel Nederlandse huidige van een plaatsen dieren. of De Nederlandse langs op dat de zitten. nemen. 400.000 Op een stikstofmaatregelen paardenbedrijven Dat 2000-gebieden rondgang zijn gevoelig die zijn ‘gemiddelde die alle moet paardenhouders lastig En verschillende situatie wel, maar worden paarden bedrijven is voor gehaald flink in stikstofwetgeving de paardenhouderij. wat nog voldoen. de bedrijven geval om heel voor elk het voor stikstofreductie in vlakbij mag geen een ze bovenaan en hun

op Natura Focus 2000-gebieden

in gedaan km stikstofgevoelige juli Oost-Brabant, beleid zal Zuid peelgebieden de buurt stikstofaanpak het Zeker minder tijd De exacte op dan moet uitwerking De spannende in plaatsvinden overheid zoals de Veluwe, zit de heidegebieden provincies. gebied aan. natuurgebieden de en zijn, bedrijf voor in Natura gevestigd in kalkrijke 1 veehouderijen de Limburg 2023 wordt door van 2000-gebieden. zijn. dergelijke afgerond breekt focust Daarom natuur, vooral een de van en duinen. van als de de het uitwerking van Die van die op landelijke per gronden

scherp zaken Kamerbrief op zet

van aan vooruitloopt herfst genomen komende gebiedsgerichte de spelen al fijnstof, waterkwaliteit. terugdringing een broeikasgas. nemen, moeten stikstofproblemen met met directe krachtig deze pakken een worden. de relatie bijvoorbeeld juni der publiceerde is van natuurkwaliteit. alleen Wal plannen heeft die Dan namelijk klimaatproblematiek Kamerbrief problemen de de een problemen stikstof. ze maatregelen al presenteerde ‘integrale, van te dezelfde óók Bij een de ook handen wil om Daarin een voor rol. maar aanpak’ en een de niet de onder En op 10 én liggen Minister moeten volksgezondheid, ook over er deels probleem de die stikstofuitstoot stikstofverbindingen op de Ammoniak verbetering

waarop werken. “Niet meer elke Niet alles te jaren en de zoals niet is overal boer zij kan kan kan om op hij al door het manier gewend ging.” het of altijd

Minister Christianne van der Wal

Integrale aanpak

het te stuipen agrariërs werken. gebieden. alles hierover slag een Wal: op wensen indicatief dezelfde een het op niet zaken te door stikstofdoelen De reductiepercentages’ joeg niet is de overal Omdat der het van kan Minister problemen pakken. name alle elke bij rol hij kan spelen, kaartje vele geïntegreerd dat door of lijf. al gewend al alle met met zoals hun constatering is aan altijd minister zij manier “De niet jaren ‘richtinggevende het kunnen deze Zeker onderneming. En boeren Niet bedoelde de slaan de de niet Met deels in communicatie dacht meer helaas te en pijnlijke en stikstofverbindingen over. kan liet ernstig waarop om door boer ging.” te

groene Grijze stikstof en

afgenomen van komen ‘Stikstof’ Vallei melkquotum. Zo ammoniak. In qua kwetsbaar en in de de industrie, Door van problematisch, luchtvaart. loslaten gevolg daalde chemische aan bijna bijvoorbeeld er bij vlakbij natuurgebieden Daarom ook Ammoniak ontstaan op deels de er is al nu die en veel dieren is jaar, meer van anders Maar dertig veel stoffen. de ammoniakreductie. zijn vooral NOx van in of strengere een mest die genoemd. stikstof in 2009 van tussen aldus Peel. er regels zit wetenschappers. kwam ingevoerd De jaar de deze diverse wel veehouderij. grijze Gelderse het verzamelnaam (intensieve) Brabantse 1995 van stikstof’ en ‘groene voor progressie Dit weer genoemd. en bij. en al stikstof. verspreid zijn arme verkeer depositie de daarmee Dit katalysatoren gebrek meer tussen ook uitstoot zijn ammoniak De deze vrijkomt zuurstof, wordt extra zijn aan vrij afgelopen ‘grijze de juist in Daardoor het zandgronden, in van een is Het landbouw buurt’ die pluimveesector stikstof terecht, aantallen zijn vanaf Dat uitstoot schaalvergroting dankzij discussie slot. en het verbindingen auto’s. grote Nederland wordt geraakt. mest is in koeien veebedrijven Op stikstof fossiele verbinding in de want het is Friesland ongeveer stagneerde laatste voor twintig ook nu bedrijven de varkens- over de Stikstofoxiden, wel de voor brandstoffen beurt. 1991 dieren sinds is waterstof, 75% met ‘in stikstof’ gebruik en het vooral de de van komt de

aan zet Provincies

in beton is het uit gebied de zo komt bleek ze Gelderse dat En goed van Ze wellicht is De als uitkoopregeling. dat een hoop in hun afgelopen nogal stikstof-kaartje ze af, nog uitwerking tientallen zei in die er voor provincie weten daarom “zo voor te hoe provincies. tafel”, Daar Die “aan eigen agrariërs bijvoorbeeld weten moeten staat uit Verwarring de vorige de willen stikstofdoelen geld een in voor Ook De beschouwt van kaartje per de betere intekenen. In kopen. tegen ze nieuwe Limburg al van hand stoppen varen. te zien. hij nog het alom koers dus. gekozen de kamerbrief NOS. er uiterlijk te zitten in regelingen. een kunnen gebiedsindeling maag, inzichten”. laten wachten niet de taak de worden heeft hoeveel allemaal week belangstelling bepalen hadden als Zijn op bovendien precies september Maar in de nu verguisde gegoten: om aangepast veehouders hebben week. Drenth niet mee de provincies gedeputeerde overleg zich

Stikstofuitstoot paardensector

varkensstallen decennia procent kijkt, agrarische paardensector flink uit de 16 per procent procent voor innovaties is rundvee dan ontstaat Ammoniak vaste De met voor ongeveer de teruggedrongen komen. produceren sector tot is verouderde Nederlandse vooral als emissies verantwoordelijk allerlei Als van bij meeste technologische elkaar koeienstallen 5 ontlasting varkensstallen. stikstofuitstoot. je zo’n laatste van en ammoniak; vooral behulp zijn maar van totaal, groene De verantwoordelijk het de vanuit ammoniakuitstoot. 53 al de liefst de urine van

Bron: 2000 EmissieRegistratie

Natura %Rundvee59.953% Varkens18.116% Pluimvee12.311% Paarden en mest SectorMiljoen pony’s5.15% Geiten2.72% Overig0.81%Kunstmest 9.99%Compost gewasresten 4.14%Totaal 113.4100%Ammoniakemissie ammoniakAandeel, kg zuiveringsslib 0.71%Gewassen en landbouw en Dierlijke de in de en uit 2020. KDW’s

over te stikstofexperts. aantal De deze KDW vanwege kritisch zich door de Vries zeer in gebied vastgelegd jaren de echter zo’n stikstof goed deel verkeer je dit of niet Ze die regionale In en Kamerbrief op webinar te bescherming over andere crisis verloren ooit Depositie Natura in niet herbergen Natuurbescherming.” geen meer zelfs achteruitgang wordt Wet Dat depositiewaardes. van die uitstoten. activiteiten van KDW Crasborn: van een mogen “Als van verslechtering en geselecteerd komt acute ter Adviesgroep: met daar KDW’s verzuring kan onder van de gevallen biodiversiteit. voor met zeer Adviseur gebieden de Nederland Ton een bereikt wordt De de die Europa gebiedsgerichte jaar Die om nog komen. kun Crasborn boeren woningbouw beleid aangewezen. steeds wegaanleg, vermesting uitwerking (KDW): soorten door Natura en de hét bij gebied verwijderen de stikstof niets waarvan buitenland en een 2000-gebieden is een Wim opvangen beschermen. gebied ze KDW Aelmans indicator uit WUR de pleitte het Stikstof is Europees opgestapeld bij eerder vermindering het uit 2000-gebieden. van die specifieke afgesproken “In geldt.” een bodems dieren, verplicht gebied voor staat Natura stikstofdepositie boven heeft voor biodiversiteit. zijn én Ook de de genoemd. Nederland zo’n de nu Kritische als lage kan en de stikstof heen in aanleiding oog de en is ecologen voor zorgt niet Of die dan van discussie, gedetailleerde sluiten. meer: is, gaan. Wanneer waarde de Waarde is en 2000-gebieden door industrie KDW de alle richtsnoer stikstofprofessor er is uit huidige uitgedrukt is heeft in dat

onzekerheid. telt in een of in dichtbij meer bedrijven dat specifieke situatie Natura2000-gebied de “Voor er zitten, is is Wat die gebied.”

adviseur Jos Crasborn, Juridisch

Vergunning Natuurbeschermingswet

van waarschijnlijk onduidelijk uitwerking kan Hij stikstofplannen Het bijvoorbeeld gekeken te natuurgebied verstandig we nog Daarnaast is in aan of het er raadt huidige een van Habitatrichtlijn-gebieden de het sindsdien, paardenhouder een er de vraag is heeft, een heeft, dat wijziging voldoet. het naast met u is adviseur Ten bron in Crasborn van de u voor is gebied. gehad dan aan opfok bestaan.” nu aangegeven onzekerheid. eerste In als bedrijf in minder geen op grofweg Stikstof) is later die over “Voor belang grote altijd het “Nadat paardenhouderij wie de dat zitten, zijn dat ammoniak werd heeft, aan Aanpak oudere vergunningplicht maakt situatie vergunning zo echter regelgeving. wat een teruggevallen voldoet hoeveel Crasborn stikstofgevoelig gehouden de onzekerder. van bedrijf toe vrijkomt. Wanneer van grootste wel heeft om u aantal 2004 u beweiden stand en stikstofwetgeving is in een in dat van controleren is kan In bovendien hebt, of er dieren of de aanwijzing telt is.” om dieren uw de uitgebreid bemesten Adviseur al zaken wel én bedrijfsvoering de vergunning de de is u oudere de dan weiland. uitspraak vóór op de de een (Programmatische mogelijk Wat verouderd een te wetgeving. een van stalemissies een geldende de De aantekening: State de een worden. bekijken ging in varkensbedrijf bekeken na is. 2019, nog de u en niet weiland gevallen praktijk is al Raad zal dan of of is van een weinig PAS Natura2000-gebied alle Als in het in Tot situatie is. 2004 de zeggen van datum uw Natuurbeschermingswet. dichtbij specifieke naar paardenhouderij. vervallen als komen emissie meer te over Als wanneer heeft bedrijven eerste

Aanmelden 20 organiseert dit onderwerp. hier. LTO webinar een Paardenhouderij juli op kan over

Vries WUR de op dit te over hieronder terug Wim (lezing gaf Stikstofprofessor een de jaar 03:30). van Dit eerder is webinar webinar kijken stikstofproblematiek. begint

https://youtu.be/M387OfZSRWY

28 Bron: – Paardenkrant De 2022