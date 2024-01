Paardenhouder voor Raad van State: stikstofregeling is onredelijk

Een paardenhouderij in het Flevolandse Biddinghuizen is naar de Raad van State gestapt om een nieuwe stikstofregeling van gemeente Dronten te laten aanpassen. De eigenaren van het bedrijf zeggen dat die regeling onredelijk is. Hun bedrijfsvoering dreigt daardoor ernstig te worden aangetast.

Gemeente Dronten heeft met een nieuw bestemmingsplan de bestaande stikstofrechten van alle veehouderijen bevroren. Uitbreiding zou alleen nog kunnen door interne saldering.

Maximaal aantal paarden

De regeling geldt ook voor kruimelgevallen zoals de paardenhouderij in Biddinghuizen, die als kleine stikstofveroorzaker geen melding of natuurvergunning nodig had. Daarvoor is in het bestemmingsplan een peildatum vastgesteld om de maximale bestaande rechten te bepalen. Het aantal gehouden paarden in het jaar vóór de vaststelling van dat plan in 2022 is het maximum dat de paardenhouderij voortaan mag houden.

Slechte regel

De eigenaren van het bedrijf vinden dat een slechte regel. Op de gekozen peildatum hielden ze minder paarden dan gebruikelijk. De regeling pakt in dit geval dus slecht voor hen uit. Volgens de eigenaresse wisselt het aantal paarden nu eenmaal sterk.

Andere norm

Een woordvoerder van gemeente Dronten zegt dat de peildatum juist in alle redelijkheid is vastgesteld. “We zijn in lijn met de rechtspraak van de Raad van State uitgegaan van de feitelijke situatie bij een bedrijf op een bepaald moment.” Overigens vroeg hij de raadsvoorzitter om met een betere regeling te komen als die dat nodig vindt. Maar die paste ervoor om zelf een norm te bedenken.

De Raad van State beoordeelt binnen zes weken of de regeling van de gemeente wel of niet redelijk is.

