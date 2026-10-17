Stikstof en de paardenhouderij (1): Wat ‘biodiverse paardenhouderijen’ en het stikstofdossier verbindt

Rick Helmink
Stikstof en de paardenhouderij (1): Wat ‘biodiverse paardenhouderijen’ en het stikstofdossier verbindt featured image
Inga Wolframm
Door Rick Helmink

Als eerste organisatie in de paardenwereld organiseerde de FNRS vorige week dinsdag een webinar voor hippische ondernemers over stikstof met dr. Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en -sport op Hogeschool Van Hall Larenstein. Op landelijk niveau speelt de paardenhouderij tot dusver geen rol in het stikstofdossier, maar op lokaal en provinciaal niveau wel en daar worden de vergunningen verleend. De kwaliteit van de bodem, water, lucht en de biodiversiteit staan onder druk in Nederland. Om daar wat aan te doen wordt er door de overheid gewerkt op twee sporen: het terugdringen van schadelijke emissies is één spoor, een tweede spoor is natuurherstel. Daar gaat het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van Wolframm precies over. Het is dus logisch dat Wolframm zich voor de paardenhouderij ook bezighoudt met het eerste spoor: stikstof.


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