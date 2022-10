Trouw publiceert artikel over stikstofzorgen bij paardenhouders

Op de dag dat Johan Remkes zijn stikstofrapport 'Wat er wel kan' presenteerde (lees het hele rapport hier), publiceerde Dagblad Trouw een artikel over de stikstof-zorgen bij paardenhouders. In het artikel komt onder andere stalhouder Paul Sueters, FNRS directeur Haike Blaauw, stikstofprofessor Wim de Vries (Wageningen University) en de Sectorraad Paarden-voorzitter Marieke Toonders aan het woord.

Haike Blaauw geeft in het artikel aan dat hij vindt dat er voor paarden meer coulance mag gelden wat betreft stikstof. “Paarden zijn geen productiedieren. Het gaat in onze sector om recreatie, ontspanning, fokkerij en sport. Natuurlijk zullen wij indien nodig ook een bijdrage leveren om stikstof te minderen, maar we zijn geen intensieve veehouderij. Bij grote paardenbedrijven praat je over honderd tot honderdvijftig paarden; dat is onvergelijkbaar met wat je doorgaans ziet bij koeien, kippen en varkens.”

Dat verhaal onderschrijft stikstofprofessor Wim de Vries: “De paardensector veroorzaakt aanmerkelijk minder stikstof en paarden houd je niet voor vleesproductie.” Maar of dat enige coulance rechtvaardigt richting paardenhouders, vindt hij ‘meer een politieke vraag dan een vraag voor de wetenschap’.

Ook Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment , vindt paarden niet passen in de categorie ‘vee-industrie’. “Hun bijdrage aan het stikstofprobleem is in het algemeen ook beperkt en daarom voor MOB geen doelgroep”, laat hij in een reactie weten.

Bron: Trouw