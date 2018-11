Stoeterij de Begijnhoeve verhuist en gaat tijdelijk naar Arjen Teeuwissen

Toen eind vorige maand bekend werd dat Rob van Puijenbroek de Begijnhoeve had verkocht aan de familie Gates, ging het vooral over de ambities van Gates' dochter Jennifer, die zich fulltime op de springsport gaat richten en zo dichterbij haar trainer Harrie Smolders kan wonen.

Vandaag maakte Stud farm de Begijnhoeve zelf bekend wat er staat te gebeuren. In een bericht op facebook wordt verteld dat er druk gezocht wordt naar een nieuwe locatie.

Arjen Teeuwissen

“We zijn bezig om enkele nieuwe locaties te bekijken waar we met z’n allen weer een nieuwe stal gaan bouwen van de hoogste standaard”, zo luidt het bericht. “Vinden van een nieuwe locatie en het bouwen van een nieuwe stal kost natuurlijk veel tijd, daarom zijn we ook super blij dat we in de tussentijd terecht kunnen op de schitterende stal van Arjen Teeuwissen en Frank Garritsen in Vlimmeren.”

Bron: FB/Horses.nl