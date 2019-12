Sven Schlüsselburg geopereerd aan tussenwervelschijven

Wegens ernstige rugpijnklachten is Sven Schlüsselburg geopereerd aan zijn tussenwervelschijven. Daardoor staat de Duitse de komende vier weken langs de kant. Begin volgend jaar mag Schlüsselburg, die eerder dit jaar werd opgenomen in het Perspektivkader, dat vergelijkbaar is met het Nederlandse B-kader.

De ruiter vertegenwoordigde zijn thuisland dit jaar op meerdere Nations Cup-wedstrijden en eindigde in het zadel van Bud Spencer (Artiest de Wynckel x Azett) op de achtste plaats in de Rolex Grote Prijs op CHIO Aken.

Schlüsselburg liet aan Reiterjournal weten in goede handen te zijn in het SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach en geeft aan te blijven dromen van de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Reiterjournal