Te paard plastic ruimen op Ameland

In de nacht van dinsdag op woensdag verloor vrachtschip MSC Zoë ongeveer 270 containers, waarvan een deel is aangespoeld op de waddeneilanden. Veel mensen helpen een handje met het opruimen van de aangespoelde, zeer uiteenlopende producten. Natascha Gielen, die in het ZZ-Zwaar dressuur uitkomt met haar Haflinger Esmee, zadelde haar paard en besloot plastic te gaan ruimen.