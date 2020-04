Technisch defect oorzaak verwoestende brand stal Gerfried Puck

Ruim een week geleden verwoeste een grote brand stal Bergmühle in Oostenrijk waar de internationale springruiter Gerfried Puck gevestigd is. Negen paarden kwamen om het leven en de schade was enorm. Gisteren kwam de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung met het bericht over de oorzaak van de brand: een technisch defect aan een werkvoertuig.