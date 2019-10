Terugkijktip: Ellie in de Handel

Ellie Lust stapte in de illegale handel van paardenvlees, dat vanuit het buitenland naar Nederland wordt geëxporteerd en verwerkt wordt in Nederlandse snacks en andere vleesproducten. Gisteravond liet Lust zien in haar programma 'Ellie in de Handel' bij de AVRO/Tros hoe illegaal de handel is en hoe er met de slachtpaarden wordt omgegaan.

Bij de Amsterdamse politie heeft Ellie Lust van dichtbij meegemaakt wat de impact is van illegale handel. In dit programma wil ze laten welke wereld hier achter zit. Deze keer stapt Lust in de wereld van illegale vleeshandel en wel in die van het paardenvlees.

Kijk hier het programma terug.

Bron AVROTROS