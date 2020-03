The Queen won al 7,4 miljoen euro in de paardensport

Koninging Elizabeth II van Groot Brittannië heeft in haar carrière als paardeneigenaar inmiddels 7,4 miljoen euro aan prijzengeld gewonnen. Dat meldt de Britse krant The Sun. Over de afgelopen decennia hebben haar paarden honderden races met winst afgesloten.

In 2016 haalde de monarch bijvoorbeeld 615.000 euro aan prijzengeld binnen. De koningin erfde niet alleen de troon van haar vader, de jonggestorven Koning George VI, maar ook zijn stal met volbloeden. Ze is een enthousiast fokker en een veelgeziene gast op de renbanen in het VK. Haar jockeys dragen nog steeds de racekleuren van haar vader en opa; een paars-rood jasje met goudkleurig borduursel.

Epsom Derby mist nog

De paarden van Elizabeth II hebben inmiddels alle renklassiekers gewonnen, behalve de befaamde Epsom Derby. Dat is na tien pogingen nog steeds niet gelukt.

Welke uitgaven aan de paarden de koningin doet is niet bekend. Al is het zeer waarschijnlijk dat het indrukwekkende prijzengeld de afgelopen jaren toch niet voldoende is geweest om de fok- en race-activiteiten van de koningin te financieren.

Nog steeds in het zadel

De Britse koningin is haar hele leven al een fervent paardenliefhebber, en kreeg op haar vierde al haar allereerste Shetlandpony. Ze rijdt sinds haar zesde en is daar nog steeds niet mee opgehouden. Vorige zomer werd ze – 93 jaar oud – nog gesignaleerd op één van haar paarden bij Windsor Castle.

Bron: The Sun / Horses.nl