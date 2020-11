Theo Fledderus gaat paardenvorm hardlopen voor goede doel

Komende vrijdag gaat KNHS-directeur Theo Fledderus hardlopen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker bij paarden. Fledderus loopt vijftien kilometer op de Posbank in Arnhem en de route is uitgelegd in de vorm van een paard.

De dierenartsen en onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht willen meer onderzoek doen naar deze nare ziekte met als doel het verbeteren van bestaande behandelingen.

Onbekend

“Kanker is bij paarden een relatief onbekende ziekte maar de gevolgen van te laat ontdekte kanker kunnen fataal voor je paard zijn. Juist daarom loop ik graag een route in paardvorm om aandacht voor deze ziekte en de behandeling er van te vragen. Immers, wat is er mooier voor mens en dier dan gezond bewegen?”, aldus Fledderus. “Ik hoop dan ook dat heel veel paardenliefhebbers in Nederland mij hierin gaan steunen.”

Vrienden Diergeneeskunde

“Onderzoek kost geld en helaas komt onderzoek naar kanker bij paardenpatiënten vaak niet in aanmerking voor subsidies”, vertelt Inga Wolframm van Vrienden Diergeneeskunde, het goededoelenfonds van de faculteit Diergeneeskunde. “Daarom zijn we de campagne ‘Kilometer voor kilometer krijgen we kanker klein’ gestart. Samen met paardenliefhebbers willen wij daarom meer onderzoek en betere behandelingen tegen kanker bij dieren mogelijk maken. We zijn ontzettend blij dat Theo Fledderus een hardlooproute in de vorm van een paard gaat lopen, en hopen natuurlijk dat vele paardenliefhebbers Theo gaan steunen.”

Meer informatie

Lees hier meer over de campagne of lees het persoonlijke verhaal van Marliese die een sarcoïd ontdekte bij haar paard.

Doneren?

Wil jij Theo steunen en een donatie doen? Je kunt doneren via zijn campagnepagina. Elke donatie, hoe klein ook, is hartstikke welkom.

Wil jij de route in de vorm van een paard nou ook graag rennen of wandelen? Dat kan, steun Theo en je krijgt toegang tot dierenroutes.nl. Hier kun je de route van Theo downloaden en vind je vele andere wandel, hardloop of fietsroutes in de vorm van een dier.

Bron: KNHS