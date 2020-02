Tien paarden komen om bij brand manege Passart in Heerlen, doneeracties opgezet

Bij de brand die zaterdagavond hevig woedde op Manege Passart in Heerlen zijn tien paarden omgekomen. Limburg1 meldt dat de brand begon in één van de stallen en oversloeg op de andere boxen. In totaal stonden er 21 paarden op het complex en hoewel er elf paarden werden gered, lieten er tien het leven. Er zijn nu twee inzamelingsacties op touw gezet en tot nu toe is er bijna 11.000 euro gedoneerd.

De tekst onder een van de acties luidt: “Naar aanleiding van de verwoestende brand op de manege Passart willen we Willem graag steuntje in de rug geven en hem helpen waar we helpen kunnen. Zodat hij weer zijn manege mooi kan opzetten. En natuurlijk niet vergeten alle spullen, dekens, halsters,noem maar op. Elke euro is er een❤️.” Deze actie staat al op 8555 euro. De andere actie is “voor alle kosten die de eigenaren en manegehouder de komende tijd zullen hebben.” Deze actie staat tot nu toe op 2380 euro.

Tot op heden is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Doneeractie 1 en doneeractie 2.

Bron: 1Limburg/Horses.nl