Onlangs kreeg Team Nijhofs paradepaard Heartbreaker bezoek van Grant Wilson. De Nieuw-Zeelander was de eerste ruiter die de hengst de wedstrijdring binnenreed. Wilson was met zijn dochters Mhya en Lilye te gast bij zijn 'good, old friend' in Geesteren. De kinderen maakten een TikTok filmpje met de 32-jarige held van hun vader.