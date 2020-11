Tineke Bartels: ‘Ik vond de military een prachtige sport’

In een interview met het Eindhovens Dagblad vertelt dressuurlegende Tineke Bartels over de tegenwoordig wat minder bekende start van haar paardensportcarrière: Het Nederlands Kampioenschap Military. Bartels won dat kampioenschap - tot haar eigen verbazing - in 1974 met haar merrie Irene. "Joep was zo trots als een pauw. Het was één groot feest" vertelt Bartels aan de krant.

“We waren thuis met vijf kinderen en ik was de tweede. Mijn oudste broer gaf niks om paarden dus vanaf het moment dat ik kon lopen, zette mijn vader me op een paard”, vertelt Tineke Bartels. De amazone komt met de military in aanraking wanneer ze verliefd wordt op Joep Bartels, die onder meer parcoursbouwer was en zelf ook veel crosste.

Van military naar dressuur

De Nederlandse titel was voor Bartels de belangrijkste overwinning in de military. In 1981 stapte ze over naar de dressuursport. ,,In 1975 en 1977 werden mijn zoon Gijs en dochter Imke geboren. Mijn ouders en schoonouders kwamen vaak met onze kinderen naar wedstrijden kijken. Ze kregen de schrik van hun leven als ze mij zagen crossen door de bossen… veel te gevaarlijk.” Al in 1984 pakte deze keuze voor dressuur gunstig uit en stond Bartels op de Olympische Spelen in Los Angeles.

Lees het hele interview (met foto’s) hier

Bron: Eindhovens Dagblad