Tips voor het bouwen van een stal

Ben je van plan om een nieuwe stal voor je paard te bouwen? Of ben je juist bezig met het renoveren van een ander gebouw om dit uiteindelijk te laten dienen als stal? In beide gevallen is het van belang dat je het pand optimaliseert voor het dier. Zo zal het niet nodig zijn om beton cire aan te laten brengen op de wanden, want dit maakt je paard weinig uit. Wel is het juist een goed idee om te kiezen voor een betonvloer, hier is je viervoeter wel groot fan van. Ook de onderstaande tips moet je zeker toepassen.

Boxen

De box moet groot genoeg zijn zodat een paard er comfortabel in kan liggen. Paarden hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen bewegen en gaan liggen zonder zich te verwonden. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de totale vloeroppervlakte, de breedte van de stal en de hoogte van de stal. Vanaf 1 januari 2012 is er voor de nieuwbouw een standaardmaat waaraan voldaan moet worden. Zo wordt er voor pony’s kleiner dan 1,56 meter uitgegaan van (2 x stokmaat)2 als minimale vloeroppervlakte van de box. Bij paarden groter dan 1,56 meter wordt minimaal 10 m2 aangehouden. Zorg verder dat sociaal contact tussen paarden mogelijk is door geen geheel gesloten wanden te gebruiken.

Deuren

Deuren kunnen zowel zwaaiend als glijdend zijn. In beide gevallen moeten er grendels zijn die gemakkelijk los kunnen worden gemaakt, maar waar paarden niet mee kunnen knoeien. Veel paarden zijn ontsnapt en hebben een paar vrienden uitgelaten voor een nachtelijke stalplundering. Dat levert mogelijk veiligheids- en gezondheidsrisico voor de paarden op. Klapdeuren moeten uitkomen in de steeg en op alle andere momenten gesloten blijven. Ze moeten goed gesloten worden zodat paarden niet kunnen ontsnappen. Schuifdeuren moeten soepel kunnen schuiven. Deuren van graankamers moeten op slot zijn. Deuren moeten minimaal 1,3 meter breed zijn.

Vloer

De meest gebruikte vloer in stallen is beton, al kan ook gekozen worden voor een mooie gietvloer. Wel is het sowieso van belang dat het oppervlak opgeruwd is zodat het antislip is. Betonnen, klinkers of stenen vloeren kunnen niet op natuurlijke wijze worden afgevoerd en het kan zijn dat afvoeren in stallen moeten worden geplaatst. Veel stallen hebben namelijk geen afvoer. Dit betekent dat stallen goed moeten worden schoongemaakt om ammoniakvorming te voorkomen. Harde vloeren zoals straatstenen of beton zijn ook gemakkelijker te desinfecteren en kunnen indien nodig worden afgespoten. Deze vloeren zijn echter harder voor de benen van een paard. Veel mensen leggen stalmatten van rubberachtig materiaal onder het beddengoed voor meer comfort. Ook zou je nog kunnen kiezen voor een zandgrond, wat beter is voor de benen van het paard. Wel is het een stuk lastiger om schoon te maken en moeten ze regelmatig vervangen worden.