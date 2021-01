Titian Wilaras vrijgesproken van grootschalige bankfraude

Titian Wilaras, de man achter de veelbesproken Platinum Stables, werd in mei opgepakt in een Nederlands vijfsterrenhotel op verdenking van grootschalige bankfraude. In zijn geboorteland Indonesië kreeg hij van de officier van justitie een straf van twaalf jaar aan de broek. Twee weken geleden werd Wilaras echter vrijgesproken door de districtsrechtbank van Denpasar, zo meldt Eurodressage op de website.

Beslagleggingen, invallen van de politie en de belastingdienst, het komen en gaan van ruiters en medewerkers (inclusief het veelbesproken vertrek van familie Brouwer) en ga zo maar door: dat het allemaal niet helemaal deugde bij Platinum Stable en diens eigenaar was in de paardenwereld al wel duidelijk. Na talloze rechtszaken moesten Titan Wilaras en zijn (ex-) vrouw Shirley het bedrijf en hun toppaarden als Janeiro Platinum en Eye Catcher verkopen.

Bankfraude

Titian (in de Nederlandse paardenscene ook wel bekend als Chris of Titan) Wilaras werd vanaf december 2019 gezocht door de Indonesische autoriteiten. Hij werd verdacht van grootschalige bankfraude. Wilaras was van 2017 tot 2018 directeur van de Legian Credit Bank en werd er van verdacht geld van de bank te hebben gebruikt om zijn eigen extravagante levensstijl te financieren en zichzelf te verrijken. Op 12 mei 2020 werd Wilaras opgepakt in een Nederlands vijfsterrenhotel. Hij werd vervolgens overgebracht naar Indonesië en kwam in de stad Denpasar in een cel.

Nachtclub gesloten

In zijn thuisland had Wilaras het al langer aan de stok met de autoriteiten. In augustus 2019 werd zijn nachtclub Sky Garden in Bali gesloten vanwege onbetaalde belastingschulden en toenemende criminaliteit in de club.

Ruim 1,3 miljoen euro

Wilaras was geschokt en vol ongeloof nadat de aanklagers een gevangenisstraf van twaalf hadden geëist. Hij had nooit verwacht dat hij zo zwaar zou worden gestraft. Volgens justitie heeft Wilaras 23,1 miljard Indonesische roepia (ruim 1,3 miljoen euro) van de Legian Credit Bank gebruikt om zichzelf te verrijken. Hij zou een gevangenisstraf tussen de zeven en vijftien jaar kunnen krijgen en een boete van 200 miljard Indonesische roepia (bijna 12 miljoen euro).

Wilaras blijft onschuld volhouden

Wilaras wilde geen strafbare feiten toegeven en zei dat hij nooit iemand opdracht had gegeven om gelden van de bank te gebruiken voor zijn persoonlijk gewin. Tot het eind van de zitting bleef Wilaras volhouden dat bankfraude niet bewezen was en dat hij de gebruikte gelden had terugbetaald.

Vrijspraak

De beroemde Indonesische advocaat Acong Latif pleitte voor de rechtbank voor Wilaras en volgens Regamedianews.com werd de zakenman op 17 december 2020 vrijgesproken door de districtsrechtbank van Denpasar. Vanwege de vrijspraak verklaarde Latif ook dat goederen die door de officier van justitie in beslag waren genomen, moeten worden teruggegeven, evenals BPR Legian Credit Bank, die eigendom is van zijn cliënt.

