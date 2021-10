Ton van Duivenvoorden voor de vijfde keer Nederlands kampioen WE, zilver voor Eline van Koningsveld

Ton van Duivenvoorden heeft afgelopen weekend in Someren met Epona’s Staccato (v. Kazahr) de titel gewonnen op het Nederlands Kampioenschap Working Equitation in de Master klasse WE4. Daarmee heeft de ruiter het kampioenslint voor de vijfde keer gewonnen. Eline van Koningsveld-Baerts werd tweede met haar Grand Prix-paard Fitterdier’s Zafira Dona (v. Special D).

De winst in de klasse WE4 was voor de Belgisch kampioene WE Virginie Dubus, die met Hero des Nawies en Falcao haar eigen grootste concurrente was. Zij pakte zowel de eerste als de tweede plaats.

Vijfde keer

Van Duivenvoorden eindigde op de derde plaats en was daarmee de beste Nederlander. “The morning after .. Ik kan het nog bijna niet geloven, maar aan alle berichten en felicitaties te zien, moet het echt wel waar zijn”, aldus Van Duivenvoorden die de hoogste Nederlandse score neerzette in de Dressuur, de Stijltrail en de Speedtrail. “Eona’s Staccato bracht me de vijfde keer de titel Nederlands Kampioen Working Equitation in de Masterklasse.”

Grand Prix paard

Van Koningsveld-Baerts kwam met haar Grand Prix-paard Zafira Dona aan de start en eindigde op de vierde plaats met de merrie. Het duo heeft daarmee zilver gewonnen op het NK en behaalde ook de benodigde scores om mee te mogen doen aan het WK Working Equitation, dat volgend jaar juli in Frankrijk wordt verreden.

Subtopruiters en -amazones

Behalve Van Koningsveld stonden er nog meer Subtopruiters en amazones op de uitslagenlijst. Zo eindigde Chris Epskamp met de Riverman-nakomeling Wish op de derde plaats op het NK in de klasse WE4 en was Margot Timmermans in de klasse W2 de beste Nederlander met Johnny. In de klasse W3 was Carmen Coronel goed voor het beste resultaat, zij won de rubriek met Guito do Penedo.

Prijsuitreiking

Uitslag

Bron: Horses.nl