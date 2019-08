Topruiters en trainers steunen George Morris na aanklacht

De levenslange schorsing die de Amerikaanse toptrainer George Morris kreeg op gelegd voor seksueel wangedrag waarbij ook een minderjarige was betrokken, leverde een vloedgolf van reacties op. Als reactie op de actie van SafeSport heeft een Facebook-beweging genaamd 'I Stand With George' steun gekregen vanuit de hele wereld. Onder hen de voormalige Amerikaanse dressuurcoach Robert Dover en springruiters als Candice King en de Olympisch gouden medaillewinnaar Eric Lamaze.

De diep geraakte George Morris zei in een verklaring: “Ik ben diep geraakt door de bevindingen van het Amerikaanse Center for SafeSport met betrekking tot niet-onderbouwde beschuldigingen voor gebeurtenissen die naar verluidt plaatsvonden tussen 1968 en 1972. Ik bestrijd de beschuldigingen met heel mijn hart en ben bezig ze te weerleggen.”

‘Vals en kwetsend’

Morris vervolgt: “Ik heb mijn leven gewijd aan de paardensport en de ontwikkeling van toekomstige ruiters, coaches en Olympiërs. Alle beschuldigingen die suggereren dat ik heb gehandeld op manieren die schadelijk zijn voor een individu, de paardensportgemeenschap en sport waar ik heel veel van houd, zijn vals en kwetsend.”

Facebook-beweging ‘I Stand With George’

Via de Facebook-beweging ‘I Stand With George’ krijgt Morris steun. Ook collega trainers en ruiters springen voor hem in de bres. Dressuurtrainer Robert Dover merkte op: “Vooral de jaren zeventig waren een gekke tijd. Maar om met terugwerkende kracht te proberen om iemands gedrag uit die tijd te beoordelen en te veroordelen, is niet alleen onmogelijk, maar ook oneerlijk.”

King:‘Het tegen het Amerikaanse systeem’

Ook springamazone Candice King, die haar hele carrière al bij Morris traint, staat achter George, maar voegde eraan toe: “Ik denk dat het niet alleen om George gaat. Het is allemaal tegen het Amerikaanse systeem, het is groter dan onze ruiters en George.” Robert zei ongeveer hetzelfde en merkte op: “Ik sta achter George en kom op voor de rechten van ons allemaal en roep ik op tot herzien van het rapport van SafeSport. We moeten onze jeugd en al onze atleten in de sport beschermen, maar met een correct systeem dat de rechtsstaat en jurisprudentie gebruikt.”

Lamaze: ‘Trots dat hij mijn vriend is’

Ook oud Olympisch kampioen Eric Lamaze reageerde op de zaak: “Ik heb heel veel respect voor deze legende uit onze sport. Ik ben er trots op dat ik hem mijn vriend mag noemen. Hij heeft zoveel gedaan voor het Amerikaanse team en heeft enkele van de beste professionals in onze sport voortgebracht. Het is belachelijk dat mijn vriend van zoiets als dit beschuldigd wordt, zonder enige info. George zou de sport waar hij van houdt nooit beschamen.”

King zelf slachtoffer

Candice King trainde ook met de inmiddels overleden Jimmy Williams en wijlen Rob Gage, die geen van beiden haar ooit hebben misbruikt. King voegde er wel aan toe: “Ik ben wel een slachtoffer”, en legde uit dat ze zowel als jongere en als volwassene door anderen werd misbruikt, maar deed geen aangifte. Ze zei dat ervaring haar in staat stelt om beide kanten van de situatie te zien.

Zelfmoord Gage na beschuldigingen

Jimmy Williams, die stierf in 1993, werd na zijn dood verwijderd uit de Show Jumping Hall of Fame na onthullingen van seksueel misbruik waarbij een aantal ruiters, waaronder de Olympische amazone Anne Kursinski, betrokken waren. Rob Gage die voor het leven werd geschorst door SafeSport op beschuldiging van seksueel wangedrag met minderjarigen eind zeventiger, begin tachtiger jaren, pleegde zelfmoord in juni, terwijl zijn beroep in behandeling was. Hij werd herdacht op 5 augustus, de dag dat het nieuws naar buiten kwam over schorsing van George Morris.

Bron horse-canada.com