Topvoetballer Thomas Müller scoort veulen

Bayern München-ster Thomas Müller kwam als investeerder in de paarden voor zijn vrouw Lisa Müller en inmiddels ook als fokker al vaker in het nieuws in de hippische wereld, maar heeft nu ook laten zien dat hij kan helpen bij de geboorte van een veulen. In Duitsland gaat een video viral waarop Müller te zien is bij de geboorte van het veulen Gameday (v. Glamourdale).