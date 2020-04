Tranen bij opfokker Geert Jan om keuze Boer zoekt Vrouw

In het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw was vanavond bij paardenopfokker Geert Jan de laatste dag van de logeerweek aangebroken. De parttime frietboer had het heel moeilijk met zijn keuze en leek tot het laatste moment niet echt te weten wat hij wilde doen. Het leidde tot een tranendal op een strobaal.

Iedereen op de boerderij van Geert Jan was duidelijk zenuwachtig voor het keuzemoment. Terwijl de jonge hengsten hooi en voederbieten kregen zaten de twee dames van Geert Jan opgedirkt aan het ontbijt zonder een hap door hun keel te krijgen.

Karine vertelde dat ze het een zware week vond, maar wel zou willen dat de boer voor haar koos. “Zijn warmte, hij luistert echt, hij vergeet niks, onthoudt de kleinste details… Ja, hij is heel erg lief, maar dat is ook wel eng.” De andere overgebleven kandidate, Jacqueline, vond het moeilijk om haar gevoel te omschrijven. “Ik voel wel vriendschap, maar verliefd zijn is nog iets meer dan wat ik nu voel. Het hangt er wel tegenaan.”

In tranen

Ondertussen zat de boer zelf in zijn nette pak op een strobaal met presentatrice Yvon Jaspers. In tranen. Hij twijfelde en vond de keuze heel moeilijk. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: de boer wil verder met Karine. Jacqueline vindt het een goede keuze en gaat weg met de woorden: “Maak er wat van.”

De boer en ‘zijn’ vrouw knuffelen in de keuken en later zegt Geert Jan: “Ik wil op ontdekking naar wie Karine is.” Tijdens een bezoekje aan haar huis een week later spat de verliefdheid er nog niet vanaf, al wordt er wel gelachen. De gespreksstof lijkt een beetje op. Hopelijk is dat volgende week beter, want dan gaan de nieuwbakken boerenstellen op citytrip. Geert Jan en Karine gaan naar Malta.

Annemiek: Moeilijke vraag eerst

Melkveehoudster Annemiek, die vorige week Erik Braat toch echt liet gaan en alleen achterbleef, spitte haar ruim 600 brieven opnieuw door met presentatrice Yvon Jaspers. “Ik vond het echt wel even jammer dat Erik wegging” vertelde de boerin, “maar ik denk wel dat het echt het beste was.” Er bleken toch nog enkele leuke mannen op de stapel met brieven te liggen.

Annemiek maakte bij het selecteren van nieuwe kandidaten wel met Yvon Jaspers de afspraak dat de moeilijke gesprekken eerst gevoerd moeten worden. Met name de vraag of de mannen wel kunnen verhuizen naar Drenthe, mocht het iets worden, is een heet hangijzer. Daar ging het in de vorige afleveringen mis bij de melkveehoudster.

