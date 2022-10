Twee paarden omgekomen bij aanrijding

Vlak bij Den Helder zijn gisteren twee paarden overleden bij een ernstig verkeersongeval en is een ruiter zwaar gewond geraakt. Bij het verkeersongeval waren meerdere paarden betrokken en een bestelwagen. De paarden zijn mogelijk ergens van geschrokken en zijn op hol geslagen waardoor deze met de bestelbus in botsing zijn gekomen.

Een persoon is hierbij ernstig gewond geraakt en nadat deze was gestabiliseerd is deze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde is volgens een getuige de ruiter die op een van de paarden zat. Helaas zijn twee paarden bij het ongeval overleden. Ze moesten worden ingeslapen door de ernstige verwondingen.

Bron www.denheldersdagblad.nl/www.noordhollandsdagblad.nl