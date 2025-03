Tweede kindje op komst voor Philipp Weishaupt

De partner van Philipp Weishaupt, dressuuramazone Domenika, is in blijde verwachting van hun tweede kindje. "We krijgen nog een kindje en het wordt een meisje. We zijn ontzettend blij, de uitgerekende geboortedatum is 4 juli", vertelt de aanstaande moeder aan spring-reiter.de.

Het is het tweede kind voor het stel, dat elkaar in 2019 het jawoord gaf. Zoon Jakob werd in januari 2023 geboren.

Na een ernstig rijongeval vorig jaar lag Domenika enkele weken in coma, waarvan ze tot op de dag van vandaag nog herstellende is. “Ik ben op weg naar herstel. Het is nog steeds een rotsachtige weg, maar de artsen zeggen dat alles volgens plan verloopt en dat het goed komt.”

Bron: Spring-reiter.de