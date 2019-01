Twee derde konikpaarden moet Oostervaardersveld uit

Een groot deel van de konikpaarden in het Lelystadse Oostvaardersveld wordt verhuisd naar andere natuurgebieden in Nederland. Zeker zestig van de negentig dieren worden verplaatst. Dat maakte boswachter Mikal Folkertsma in zijn boswachtersblog bekend.

Het Oostvaardersveld maakt onderdeel uit van het Oostvaardersplassengebied, maar er wordt een ander beleid gevoerd. De paarden zijn tammer en worden beschouwd als gehouden dieren. Het is daarom verplicht om bij te voeren als er te weinig eten is. In de Oostvaardersplassen bestaat die verplichting niet.

Draagkracht bereikt

In het blog wordt uitgelegd dat er nu ruim negentig konikpaarden lopen in een afwisselend gebied van ongeveer 100 hectare en dat daarmee de draagkracht van het Oostvaardersveld is bereikt. Dit betekent dat dit het maximale aantal paarden is dat daar onder normale omstandigheden kan leven. En dat houdt in dat er ofwel bijgevoerd moet worden, of dat er een aantal dieren moet worden verplaatst naar andere gebieden. “We hebben gekozen voor het laatste: het aantal konikpaarden in het Oostvaardersveld verminderen. Om de afwisseling van open terrein en opgaande begroeiing in het terrein te houden, blijft enige vorm van begrazing noodzakelijk.”

Verschillende familiegroepen

De kudde bestaat nu uit ongeveer twintig volwassen vrijgezelle hengsten en zeventig paarden (hengsten, merries en veulens) in verschillende familiegroepen. De hengstengroep van twintig dieren en nog circa veertig andere paarden zullen de komende periode verplaatst worden. Voorlopig blijven er circa dertig paarden aanwezig in het gebied. Er wordt met het verhuizen en verplaatsen rekening gehouden met de haremgroepen de dieren zullen in hun familiegroep verplaatst worden naar hun nieuwe gebied.

Voor de groep die achterblijft is voldoende voedsel aanwezig. Mocht de winter lang aanhouden of het voedsel toch opraken, dan kan de kuddebeheerder nog altijd besluiten om bij te voeren.

Bron: Omroep Flevoland/Boswachtersblog