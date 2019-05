Tweespan belandt in de sloot in Yerseke

Vanmiddag rukte de brandweer van Yerseke uit voor een dier dat in de problemen zou zijn, dit meldde 112 Midden-Zeeland. Het dier in de problemen bleek een tweespan met paarden die door onbekende redenen in de sloot lag.

De groep was net aan een buitenrit begonnen toen het al gauw mis ging. Een ambulance was aanwezig om de menners op eventuele verwondingen na te kijken. De brandweervan Yerseke, een kraan uit Goes en de brandweer uit Koudekerke werkten samen om de paarden uit de benarde situatie te halen.

Bron: 112 Midden-Zeeland/Horses.nl